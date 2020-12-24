24 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Еще в 11 регионах России 31 декабря объявили выходным после рекомендации Путина

Губернаторы еще 11 регионов объявили 31 декабря выходным днем после того, как это рекомендовал сделать Владимир Путин на вчерашнем заседании Госсовета.

Причем некоторые губернаторы передумали, потому что раньше уже заявляли жителям вверенных регионов, что те будут трудиться в последний день года.

Итак, вот кто прислушался к рекомендации президента: Калужская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Псковская, Самарская, Смоленская, Тверская области, Красноярский и Хабаровский края и Чукотка.  

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев раньше говорил, что губернаторские указы о выходном дне 31 декабря – это "самопиар". Видимо, что дозволено президенту, не дозволено губернатору. Вот что он сказал, объявляя 31 декабря выходным: "Скажу я то же самое, что говорил вчера. Объявление какого-либо дня выходным — прерогатива президента и председателя правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем. 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Так же как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-ого помогать своим жёнам, матерям".

А вот регионы, где в этом году губернаторы проявили политическое чутье и предугадали рекомендацию президента: Алтай, Архангельская область, Белгородская область, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край, ЕАО, Ингушетия, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Камчатка, Карелия, Кировская область, Костромская область, Крым, Курская область, Ленинградская область, Магаданская область, Мордовия, Мурманская область, НАО, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Севастополь, Ставропольский край, Тамбовская область, Татарстан, Томская область, Тульская область, Тыва, Ульяновская область, Чувашия, ЯНАО.

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Еще в 11 регионах России 31 декабря объявили выходным после рекомендации Путина

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Теги: владимир путин, 31 декабря, выходной день, госсовет, праздник, михаил дегтярев



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