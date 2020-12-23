"Отдыхать – не работать": Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днем

Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал предложение парламентариев, предложивших все-таки сделать 31 декабря выходным днем.

"Отдыхать - не работать, у нас праздников много – одним больше, одним меньше. 31-го своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому надо поддержать. Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня", - ответил президент.

Кстати, эта тема сильно обидела Жириновского: предложение от имени "Единой России" озвучил глава фракции Сергей Неверов, а до этого ЛДПР действительно несколько раз вносила инициативу в Госдуму, и это предложение отклонялось парламентским большинством.