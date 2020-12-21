В Югре утверждено концессионное соглашение о строительстве полигона ТКО

Во время заседания правительства, которое провела губернатор Наталья Комарова, утверждено распоряжение о заключении концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Сургутском районе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Концессионер спроектирует, построит полигон и будет его эксплуатировать. В него войдут сам полигон, мусоросортировочный комплекс, специализированная техника, участок для захоронения и размещения непригодных для обработки отходов, системы сбора и контроля уровня фильтрата, организованного сбора и отвода биогаза.

"Полигон станет частью экотехнопарка, в составе которого будут предусмотрены мощности по обработке твёрдых коммунальных отходов и площадка для их утилизации", – сказал директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения по возведению полигона ТКО для Сургута, Когалыма и поселений Сургутского района будут объявлены в течение 40 календарных дней. Всего в округе в ближайшие годы появится пять полигонов общей мощностью 590 тыс. т в год в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.