18 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании по вопросу ключевой ставки сохранил (уже третье заседание подряд) ее на уровне исторического минимума – 4,25%. Это соответствует ожиданиям большинства аналитиков.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения", - говорится в релизе, опубликованном пресс-службой Центробанка.

Регулятор отмечает, что экономическую активность сдерживает вторая волна эпидемии. При этом на товарных рынках, по мнению ЦБ, ситуация улучшается на фоне прогресса в создании вакцин.

"Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - полагают в ЦБ.

Банк России заявляет о наличие потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки.

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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Теги: ключевая ставка, инфляция, центробанк



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