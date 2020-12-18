Глава свердловской федерации профсоюзов: COVID-19 ускорил разработку законопроекта об удаленке

Пандемия коронавируса ускорила разработку законопроекта об удаленной работе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал глава Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских.

Напомним, уже с 1 января 2021 года в России вступает в силу закон об удаленной работе. Ветлужских был одним из членов рабочей группы по формированию данного закона. По его словам, COVID-19 существенно повлиял на скорость его разработки.

"Тот вал вопросов и необходимость четко его регламентировать возник "благодаря" пандемии. У каждой проблемы есть какая-то часть, которая повлияла на что-либо позитивно. И в данном случае произошел сдвиг нормотворчества в интересах четкого закрепления прав трудящихся и работодателей", - отметил Андрей Ветлужских.

Напомним, по последним данным, уже 70 тысяч свердловчан перешли на удаленку из-за ситуации с коронавирусом.