18 Декабря 2020
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Шолбан Кара-оол, тува, республика тыва (2020) | Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

Глава Тувы о пресс-конференции Президента: Испытания делают нас только сильнее

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол отметил уверенность президента Владимира Путина, комментируя итоги пресс-конференции российского лидера, которая прошла накануне.

Глава региона говорит, что выступление президента оставило цельное впечатление – в стране стабильная обстановка, хотя мы все знаем о сложностях, вызванных коронавирусной инфекцией. "Системных провалов в стране нет, проблемы носят точечный, поправимый характер", - пишет Шолбан-Кара-Оол на своей странице ВКонтакте.

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: youtube.com/RT

"Думаю, все почувствовали уверенность Главы государства, " - отмечает глава Тувы.

"Ковид повлиял на экономику, но жизнь идет своим чередом. Думаю, все почувствовали уверенность главы государства. Но для него успехи одном фронте не становятся основанием для замалчивания проблем на другом. Текущие обращения президент России как всегда брал на карандаш, значит, проблема будет решена", - подчеркнул глава республики Тыва.

Он отметил, что как руководитель региона сделал выводы: надо еще раз обратить внимание на справедливую поддержку медиков и всех, кто непосредственно борется в "красной зоне". "Не обделить вниманием, не обидеть", - подчеркнул он.

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: youtube.com/RT

Шолбан Кара-Оол также перечислил, на что еще обратил внимание в ходе пресс-конференции: на этот раз журналисты подняли проблемы, с которыми они сталкиваются при подготовке острых материалов. "Реальные проблемы, конструктивные предложения должны обсуждаться в СМИ", - считает тувинский лидер.

Также он отметил, что на пресс-конференции прозвучала мысль о давлении на нашу страну извне, которое никуда не делось."К сожалению, в пик распространения ковида наша республика на себе почувствовала, как они умеют работать, умело провоцируя панику и недоверие среди наших граждан. Но все испытания делают нас только сильнее!" - считает Шолбан Кара-Оол.

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Глава Тувы о пресс-конференции Президента: Испытания делают нас только сильнее

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Теги: шолбан кара-оол, пресс-конференция владимира путина



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