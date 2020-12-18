18 Декабря 2020
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рустам гильфанов, лп (2020) | Фото: фото из личного архива Гильфанова

Рустам Гильфанов: Бизнес-план стартапа — это проверка идеи на прочность

Уходящий год для всей страны стал испытанием. Особенно сложно тем, кто пытается в это "ковидное" время в той или иной форме начать или переформатировать свой бизнес. Подавляющее большинство стартапов в России сейчас, конечно, концентрируется в IT-сфере. Понятно, что для запуска стартапа одной прорывной идеи недостаточно. Идею должен подкреплять бизнес-план, даже если он и не попадет в итог запуска. Главное, что получится проверить гипотезы и определить успехи и провалы, чтобы сделать правильные прогнозы по развитию.

Вместе с IT-бизнесменом и инвестором Рустамом Гильфановым разбираемся, что нужно учесть при разработке бизнес-плана для стартапа.

"Для начала нужно четко понимать разницу между бизнесом и стартапом. Стартап — это запуск принципиально нового решения, изменение рынка. И как раз цель стартапа — стать бизнесом, запустить эффективные бизнес-процессы", — поясняет Гильфанов.

При этом, стартап еще до запуска должен отвечать принципам бизнес-планирования. Ни один инвестор не станет рассматривать идею без стратегии развития. В бизнес-план обычно закладывают не только расчеты вложений и прибыли, но и распределение ресурсов, риски и возможности, которые повлияют на успех или неудачу.

рустам гильфанов, лп(2020)|Фото: фото из личного архива Гильфанова

Вот на что советует обратить внимание Рустам Гильфанов при подготовке бизнес-плана.

1. Протестируйте идею

Четко определите, какую проблему решает ваша идея, и проведите первичное маркетинговое исследование. Вы должны убедиться, что ваш продукт будет востребован. Составляя бизнес-план, нужно делать фокус на конкретных рыночных сегментах. То, что вам лично «идея очень нравится», не убедит инвесторов. Сформулируйте гипотезу, совершите действие, чтобы проверить эту гипотезу, получите данные, сделайте выводы и скорректируйте действия. Такое «упражнение» поможет собрать доказательную базу для инвестора.

2. Опишите потенциал рынка

Соберите и проанализируйте информацию о том, насколько большую нишу вы можете занять, есть ли на рынке растущие тренды и возможности. Если адаптировать идею стартапа к трендам не получается, помните, что в посткоронавирусный период вырастет спрос на технологии, которые будут помогать бизнесу компенсировать потери. Сделайте фокус на том, как ваш продукт может помочь смягчить экономические удары.

3. Постройте финансовую модель

Больше всего инвестора интересует, через сколько окупятся его вложения. Чтобы дать точный ответ, нужно правильно сделать финансовую модель и оценить рынок как можно консервативнее. Нередко стартапы забывают об уровне инфляции и налогах, процентах по кредитам — а эти расходы нужно обязательно включать. Рассчитывайте финансовую модель на три года. Первый год будет максимально близок к реальности, показатели по остальным двум могут меняться в зависимости от новых вводных, это нормально. Не нужно стараться произвести впечатление и «подгонять» фантастические цифры. В условиях неопределенности, финансовая модель должна полностью отражать реальность. Также нужно помнить, что инвесторам не понравится бизнес-план с космическими зарплатами основателей.

Таким образом, продумывая и составляя бизнес-план, можно протестировать идею, более сознательно посмотреть на проект и лучше понимать цели и задачи стартапа. Работа над бизнес-планом поможет вам четко представлять, как и за счет чего будет расти бизнес. Тогда вы будете готовы ответить на самые сложные вопросы инвесторов.

Справка. Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор. Родился 6 января 1983 года в маленьком поселке Басим Пермской области в семье военного и учительницы. В 2006 году Рустам Гильфанов вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео. Рустаму Гильфанову стало важно развивать благотворительные проекты на территории Украины, самые масштабные из которых — "ЛакіБукс" и "Бібліотеки Майбутнього". Гильфанов женат, воспитывает дочь.

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Рустам Гильфанов: Бизнес-план стартапа — это проверка идеи на прочность

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Теги: стартап, рустам гильфанов, бизнес-план, финансовая модель, инвестор, бизнес-планирование



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