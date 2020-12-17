17 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.helpinghand.ru

Жителей Югры, лишенных родительских прав, будут выселять из дома, где проживал ребенок

Члены правительства ХМАО-Югры одобрили изменения в законе о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот. Таким образом, граждане, которые были лишены родительских прав, в судебном порядке будут выселены из жилого помещения, где ранее проживал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа со ссылкой на слова губернатора Натальи Комаровой, данное решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия вернуться в свое законное жилье без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.

В таких случаях непутевые родители будут выселены в иное жилье по договору социального найма. Соответствующий документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента.

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Жителей Югры, лишенных родительских прав, будут выселять из дома, где проживал ребенок

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Теги: дети-сироты, лишение родительских прав, выселение, изменения в законе



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