Жителей Югры, лишенных родительских прав, будут выселять из дома, где проживал ребенок

Члены правительства ХМАО-Югры одобрили изменения в законе о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот. Таким образом, граждане, которые были лишены родительских прав, в судебном порядке будут выселены из жилого помещения, где ранее проживал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа со ссылкой на слова губернатора Натальи Комаровой, данное решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия вернуться в свое законное жилье без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.

В таких случаях непутевые родители будут выселены в иное жилье по договору социального найма. Соответствующий документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента.