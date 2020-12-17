17 Декабря 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин не решил, пойдет ли он на выборы в 2024 году

Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение относительно того, пойдет ли он на выборы президента в 2024 году.

Комментируя поправку об "обнулении" и отвечая на обвинение в "жестоком обращении" с Конституцией, Путин заявил, что у него есть универсальное правило: если что-то пойдет на благо государства, то это того стоило, если нет, то нет.

Решение вопроса о данной поправке принималось именно так, пояснил президент.

Он отметил, что запрос от народа на его участие в новых выборах есть, но для себя он еще не решил. "Делать или нет, посмотрим", - заключил Путин.

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Путин не решил, пойдет ли он на выборы в 2024 году

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Теги: владимир путин, поправка в конституцию, выборы



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