Forbes: богатейшие люди мира увеличили совокупное состояние на $1,9 трлн

За время эпидемии коронавируса, с конца 2019 года по середину декабря текущего года, более 2 тыс. 200 миллиардеров во всем в мире стали богаче в совокупности на $1,9 трлн.

Теперь их состояние составляет $11,4 трлн - рост 20%.

Больше всего увеличили свой капитал миллиардеры из Китая — на 60%. В США больше всех разбогател основатель SpaceX, глава компании Tesla Илон Маск — на $17 млрд. Теперь миллиардер занимает третье место в списке самых богатых людей мира, сообщает Forbes.

Как сообщалось, совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на $486 млн. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, достигло $304,67 млрд .