15 Декабря 2020
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Общество В России
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Во всех регионах РФ стартовала вакцинация от коронавируса

Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, препарат ранее доставили во все субъекты. Сначала будут вакцинироваться люди из групп риска – медики, учителя и социальные работники.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все 85 регионов предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от коронавируса.

"Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции - начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране", - отметил глава кабмина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Между тем, ранее выяснилось, что большинство россиян (61%) пока опасается делать прививку от коронавируса. При этом 35% не опасаются, а остальные затруднились ответить.

Напомним, эпидемиологи считают, что для окончания пандемии иммунитет к коронавирусу должны иметь порядка 60-70% населения. Иммунитет можно приобрести или переболев, или привившись.

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Во всех регионах РФ стартовала вакцинация от коронавируса

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Теги: вакцинация, коронавирус, регионы россии



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