61% россиян пока опасается делать прививку от коронавируса - опрос

Большинство россиян (61%) пока опасается делать прививку от коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Фондом "Общественное мнение". При этом 35% не опасаются, а остальные затруднились ответить. Напомним, эпидемиологи считают, что для окончания пандемии иммунитет к коронавирусу должны иметь порядка 60-70% населения. Иммунитет можно приобрести или переболев, или привившись.

В целом россияне считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда (41%), а еще 23% видят в вакцинации только пользу.

О вакцине "Спутник V", которой сейчас начинается массовая вакцинация от COVID-19, слышали 63% респондентов, а 35% - ничего про нее не знают. 42% опрошенных полагают, что вакцинация сможет остановить пандемию, но при этом еще треть придерживается обратного мнения. Половине граждан (53%) будет очень важно, в какой стране произведена вакцина, если они все-таки решаться на прививку, но четверти респондентов это совершенно без разницы. Среди тех, кто ответил о важности страны-производителя вакцины, 66% предпочитают российские препараты. 30% доверятся европейской вакцине, 12% - американской.

Использованы данные еженедельного всероссийского телефонного опроса. В каждом опросе по 1000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,8%. До 22 марта включительно: еженедельные поквартирные опросы "ФОМнибус", 53 субъектов РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов.