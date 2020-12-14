14 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
рабочие, строители, мигранты,стройка, ремонт (2020) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Минстрой запросит у правительства разрешение на въезд трудовых мигрантов для строек

Минстрой России готовит предложения в правительство по упрощению въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках, передает ТАСС. Пока речь идет о привлечении работников на "несколько строительных объектов на территории субъектов Федерации".
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Пригласить иностранных рабочих смогут только те стройки, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Например, предполагается, что иностранцы должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до пересечения границы.

Сейчас нехватка мигрантов наблюдается на стройплощадках в 50 регионах страны.

"К концу года у нас строителей не осталось на стройке! Трудовых мигрантов нет, полтора миллиона из них не могут въехать в Россию. Застройщики не могут собрать людей даже на высокие зарплаты", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая недавно на правительственном часе в Совете Федерации.

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Минстрой запросит у правительства разрешение на въезд трудовых мигрантов для строек

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Теги: минстрой, трудовые мигранты, въезд в россию, эпидемия, марат хуснуллин



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