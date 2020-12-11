11 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
пистолет оружие (2013) | Фото:

В Челябинске полицейским пришлось открыть огонь по мужчинам, избивавшим женщину

В Челябинске полицейские открыли огонь по двум пьяным мужчинам, которые избивали женщину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел вечером 10 декабря около дома № 7 по Копейскому шоссе. Сотрудники полиции услышали крики о помощи женщины, которую избивали двое пьяных мужчин. Не реагируя на законные требования полицейских, злоумышленники попытались напасть на них, угрожая предметом, похожим на нож.

Полицейские сделали предупредительные выстрелы, но мужчины на них не отреагировали. Тогда сотрудникам полиции пришлось стрелять по злоумышленникам.

В результате мужчины получили ранения в область ног, после чего были задержаны.

Нападавшими оказались местные жители, один из них ранее был неоднократно судим. На место вызвали бригаду скорой помощи.

"В настоящее время 48-летний подозреваемый находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Второму задержанному оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой предварительно установлено, что оружие применено правомерно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.

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В Челябинске полицейским пришлось открыть огонь по мужчинам, избивавшим женщину

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Теги: полицейские, оружие, стрельба,



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