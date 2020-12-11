Губернатор Югры объявила состав правительства - Шувалов стал ее замом

Глава ХМАО Наталья Комарова объявила состав своей команды, формировавшейся по-новому: с правом решающего и совещательного голоса. Например, в неё вошёл экс-глава Сургута Вадим Шувалов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Первыми заместителями губернатора назначены Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов, заместителями – Алексей Забозлаев, Андрей Зобницев, Всеволод Кольцов, Галина Максимова, Владислав Нигматулин, Александр Тиртока, Юрий Южаков, Вадим Шувалов (является куратором приоритетных проектов).

Главой департамента финансов осталась заместитель губернатора Вера Дюдина, а экономического развития – заместитель губернатора Николай Милькис, аппарата губернатора – заместитель губернатора Анатолий Уткин, а физической культуры и спорта – Сергей Артамонов, дорожного хозяйства и транспорта – Константин Гребешок, здравоохранения – Алексей Добровольский, образования и молодежной политики – Алексей Дренин, промышленности – Кирилл Зайцев, гражданской защиты населения – Николай Зайцев, жилищно-коммунального комплекса и энергетики – Илья Ким, культуры – Артур Латыпов.

Руководителем департамента строительства будет главный архитектор Кирилл Мыскин, социального развития – Тереза Пономарева. Куратором внутренней политики будет Александр Скурихин, государственного заказа – Сергей Славянский, недропользования и природных ресурсов – Сергей Филатов, информационных технологий и цифрового развития – Павел Ципорин.

Возглавлять департамент общественных и внешних связей будет Елена Шумакова, а департамент по управлению государственным имуществом – Юрий Якубенко. Правом совещательного голоса наделены глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и Сургутского района – Андрей Трубецкой.