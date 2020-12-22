В Югре сменился куратор молодёжной политики

Губернатор Наталья Комарова перераспределила полномочия своих заместителей и различных департаментов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры.

Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин будет ведать работой департамента финансов, департамента экономического развития. Из зоны его ответственности убрали департаменты по управлению государственным имуществом, государственного заказа, проектного управления, труда и занятости населения, региональная служба по тарифам;

Первый заместитель главы региона Алексей Шипилов, ранее курировавший департаменты внутренней политики, государственной гражданской службы и кадровой политики, общественных и внешних связей, получил в ведение департамент проектного управления, а также реализацию молодёжной политики. Другой заместитель Комаровой, Алексей Забозлаев, к уже имевшимся обязанностям получил добавились ведение департамента труда и занятости населения и региональной службы по тарифам. Ранее под его кураторством находились департаменты информационных технологий и цифрового развития, недропользования и природных ресурсов, промышленности.

Главе аппарата губернатора – заместителю главы региона Анатолию Уткину в ведение переданы департамент по управлению государственным имуществом и департамент государственного заказа. Кроме того, глава региона дала поручение внести изменения в документы, регламентирующие деятельность регионального проектного комитета, в части закрепления полномочий по реализации приоритетных проектов Югры за заместителем губернатора Вадимом Шуваловым.

Кроме того, служба по контролю и надзору в сфере образования присоединена к департаменту образования и молодёжной политики, который будет переименован в департамент образования и науки. Функции в сфере молодёжной политики переходят департаменту общественных и внешних связей. В этой связи последний будет переименован в департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры.

До 22 января 2021 г. департаменты общественных и внешних связей, а также образования и молодёжной политики должны представить губернатору и правительству проекты решений по утверждению положений, структур, предельной штатной численности, штатных расписаний, а также обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий.