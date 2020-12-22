В Югре сменился куратор молодёжной политики

22 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре сменился куратор молодёжной политики

Губернатор Наталья Комарова перераспределила полномочия своих заместителей и различных департаментов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры.
Читайте также:

Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин будет ведать работой департамента финансов, департамента экономического развития. Из зоны его ответственности убрали департаменты по управлению государственным имуществом, государственного заказа, проектного управления, труда и занятости населения, региональная служба по тарифам;

Первый заместитель главы региона Алексей Шипилов, ранее курировавший департаменты внутренней политики, государственной гражданской службы и кадровой политики, общественных и внешних связей, получил в ведение департамент проектного управления, а также реализацию молодёжной политики. Другой заместитель Комаровой, Алексей Забозлаев, к уже имевшимся обязанностям получил добавились ведение департамента труда и занятости населения и региональной службы по тарифам. Ранее под его кураторством находились департаменты информационных технологий и цифрового развития, недропользования и природных ресурсов, промышленности.

Главе аппарата губернатора – заместителю главы региона Анатолию Уткину в ведение переданы департамент по управлению государственным имуществом и департамент государственного заказа. Кроме того, глава региона дала поручение внести изменения в документы, регламентирующие деятельность регионального проектного комитета, в части закрепления полномочий по реализации приоритетных проектов Югры за заместителем губернатора Вадимом Шуваловым.

Кроме того, служба по контролю и надзору в сфере образования присоединена к департаменту образования и молодёжной политики, который будет переименован в департамент образования и науки. Функции в сфере молодёжной политики переходят департаменту общественных и внешних связей. В этой связи последний будет переименован в департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры.

До 22 января 2021 г. департаменты общественных и внешних связей, а также образования и молодёжной политики должны представить губернатору и правительству проекты решений по утверждению положений, структур, предельной штатной численности, штатных расписаний, а также обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре сменился куратор молодёжной политики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Комарова, губернатор Югры, распоряжение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2020 07:50 Мск Губернатор Югры объявила состав правительства - Шувалов стал ее замом
Ранее 09.12.2020 12:08 Мск "Цирка не будет", – Комарова отказалась назвать имена новых членов правительства
Ранее 15.09.2020 08:05 Мск Новое правительство появится в Югре до середины декабря
Ранее 13.09.2020 13:02 Мск Губернатор Югры Наталья Комарова официально вступила в должность
Ранее 13.09.2020 12:12 Мск "Служу России, служу югорчанам": Наталью Комарову переизбрали губернатором Югры

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети