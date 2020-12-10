10 Декабря 2020
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Из Екатеринбурга вывезли более 11 тонн опасной смеси ртути и люминофора (2020) | Фото: Пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества

Из Екатеринбурга в Москву вывезли более 11 тонн опасных отходов

В декабре со Среднего Урала вывезена крупная партия опасной смеси. Ее отправили в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества, более 11 тонн ртути и люминофора образовались при утилизации энергосберегающих и люминесцентных ламп, которые сдают жители Екатеринбурга. Прежде бочки с отходами хранились на площадке МУП комплексного решения проблем промышленных отходов.

У предприятия есть специализированная установка, которая позволяет безопасно разделить их: в ней стекло попадает в одну емкость, а люминофор со ртутью в другую. Однако при этом оба компонента требуют дальнейшей утилизации.

"В Свердловской области нет предприятий, которые бы работали с люминофором, поэтому в течение более чем трех лет эти отходы, которые относятся к первом классу опасности, копились на промплощадке предприятия. В итоге образовалось более 11 тонн или 59 бочек люминофора со ртутью", - пояснили в МУП.

Из Екатеринбурга вывезли более 11 тонн опасной смеси ртути и люминофора(2020)|Фото: Пресс-служба свердловского отделения Российского экологического общества

Там отметили, что столь крупная партия опасных отходов накопилась в Екатеринбурге впервые, что создавало риски для экологической безопасности города. Хранение люминофора требует жесткого соблюдения строгих правил, в противном случае это чревато катастрофическими последствиями.

В настоящее время опасный груз с Урала благополучно и без происшествий доставлен на площадку НПП "Экотром" в Москве. Там он будет окончательно утилизирован.

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Из Екатеринбурга в Москву вывезли более 11 тонн опасных отходов

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Теги: Москва, отходы, ртуть, Екатеринбург



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