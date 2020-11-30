Только треть предпринимателей, взявших кредит под 2%, смогут сохранить численность штата

В аппарате бизнес-омбудсмена проанализировали антикризисные меры и пришли к неутешительным выводам. "Экономика восстанавливается гораздо хуже, чем ожидалось, необходим новый пакет мер поддержки бизнеса", - говорится в отчете, представленном Борисом Титовым.

Так, опрос предпринимателей показал, что только 13,3% компаний не испытали проблем в связи с кризисом. У 83,7% ощутимо снизилась выручка. 3% были вынуждены закрыть свой бизнес.

Главной проблемой предприниматели называют снижение спроса. О сильном снижении спроса или полном его исчезновении сообщили 81,9% респондентов.

Высказывались бизнесмены и по поводу государственных мер поддержки: 45,34% опрошенных не смогли воспользоваться ни одной из программ. В то же время более 23% воспользовались отсрочкой по всем видам налогов (за исключением НДС), более 20% взяли кредиты под 2% на возобновление деятелньости.

"38,6% предпринимателей, которые воспользовались той или иной мерой поддержки, должны погасить свои обязательства в ближайшее время. Однако почти половина из них (49,5%) нуждается в новой реструктуризации, так как не смогут погасить долг по наступлению срока погашения. Еще 9,3% считают, что не смогут погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес", - говорят авторы исследования.

Только 33,9% тех, кто взял кредит под 2% или прямые дотации с условием сохранения штата, смогут сохранить численность персонала на 1 декабря. Еще почти 24% предпринимателей смогут справиться с этим условием, если государство предоставит дополнительную помощь. 11,4% опрошенных заявили, что точно не смогут сохранить численность персонала, поскольку обороты бизнеса так и не восстановились.