Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Бой бывших чемпионов мира по боксу между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью.

Поединок состоялся на арене "Стэйплс-центр" в Лос-Анджелесе, он продлился все восемь раундов по две минуты, однако победитель так и не был выявлен.

Как напоминает РИА Новости, бой должен был состояться 12 сентября, но его перенесли по просьбе Тайсона, чтобы увеличить доходы от организации этой встречи.

11 июня 2005 года Тайсон провел свой последний профессиональный бой - тогда он уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. После этого "Железный Майк" объявил о завершении карьеры.

Джонс завершил карьеру в 2018 году. Боксер провел бой против Скотта Сигмона, в котором одержал победу единогласным решением судей.