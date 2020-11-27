ВОЗ: чтобы остановить коронавирус, нужно привить 70% населения планеты

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо чтобы примерно 60-70% населения мира имели иммунитет или были вакцинированы. Об этом во время брифинга заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции", - приводит ТАСС цитату представителя ВОЗ.

Также в ВОЗ заявили, что заинтересованы во включении российской вакцины "Спутник V" в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.

По словам помощника генерального директора организации Марианджелы Симао, нужно смотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.