Эксперты не смогли определиться с лучшим проектом "умной" остановки для Екатеринбурга

Экспертный состав, в числе которого представители департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, а также комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, принял решение о проведении дополнительного конкурсного этапа на лучший проект "умной" остановки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, участники конкурса выполнили не все требования технического задания в части подготовки современных и оригинальных эскизов.

"Пяти финалистам, отобранным жюри конкурса, предложено доработать свои проекты и в срок до 11 декабря 2020 года представить их на наше рассмотрение", – отметил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков.

Напомним, что проект-победитель должен был определиться еще 20 ноября. Незадолго до этого, администрация Екатеринбурга представила пять самых выдающихся работ, в числе которых проекты от RASKconstruction, DIMEDIA, Ростелекома, группы компаний "Элефант" и дизайнера Алексея Быкова.

При разработке дизайна, авторы должны были не только придерживаться единой стилистики и цветового решения, но и обеспечить доступность маломобильным группам населения, а также предусмотреть устойчивость, как к различным погодным условиям, так и к проявлению вандализма. Помимо этого на "умных" остановках должны быть размещены Wi-Fi-роутеры и зарядки мобильных устройств с USB-портами.

Сами остановочные пункты будут оборудованы табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивным экраном для работы со справочной системой, сервисом вызова служб экстренной помощи, транспортными картами "ЕКАРТА", средствами звукового оповещения, видеонаблюдением и другим высокотехнологичным оборудованием.