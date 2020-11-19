19 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Проект умной остановки в Екатеринбурге (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Мэрия Екатеринбурга представила проекты финалистов конкурса "умных" остановок

Объявлены финалисты конкурса по разработке проектов "умных" остановок в Екатеринбурге. Эксперты отобрали пять самых выдающихся работ от RASKconstruction, DIMEDIA, Ростелекома, группы компаний "Элефант" и дизайнера Алексея Быкова

Отбором финалистов занимались департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, победитель будет объявлен уже завтра, 20 ноября.

Проект умной остановки в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор СерковПроект умной остановки в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор СерковПроект умной остановки в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор СерковПроект умной остановки в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор СерковПроект умной остановки в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор Серков

Напомним, что при разработке дизайна авторы должны были не только придерживаться единой стилистики и цветового решения, но и обеспечить доступность маломобильным группам населения, а также предусмотреть устойчивость, как к различным погодным условиям, так и к проявлению вандализма. Помимо этого на "умных" остановках должны быть размещены Wi-Fi-роутеры и зарядки мобильных устройств с USB-портами.

Сами остановочные пункты будут оборудованы табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивным экраном для работы со справочной системой, сервисом вызова служб экстренной помощи, транспортными картами "ЕКАРТА", средствами звукового оповещения, видеонаблюдением и другим высокотехнологичным оборудованием.

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Мэрия Екатеринбурга представила проекты финалистов конкурса "умных" остановок

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Теги: умные остановки, конкурс, дизайн, Екатеринбург



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