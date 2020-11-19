В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за Навального

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об антироссийских санкциях из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. Документ носит рекомендательный характер.

Отметим, американские сенаторы уже выступали за введение ограничительных мер из-за инцидента с блогером.

В октябре обращение госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов государства Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против России направила группа сенаторов, среди которых были как представители Демпартии страны, так и республиканцы, напоминает Regnum.

Ранее Навальный в интервью CBS News выразил сожаление, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное "отравление". По мнению блогера, американский лидер должен был присоединиться к европейским политикам.