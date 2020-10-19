Навальный посетовал, что Трамп не осудил его "отравление"

Основатель ФБК Алексей Навальный в интервью CBS News выразил сожаление, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное "отравление".

По мнению блогера, американский лидер должен был присоединиться к европейским политикам.

Навальный отметил, что Трамп не ввел санкций против России. По его словам, важно, чтобы все политики выступили против применения химического оружия в XXI веке, передает Regnum.

Напомним, Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Трамп ранее сообщил, что поддержал бы сворачивание строительства "Северного потока-2" из-за предполагаемого отравления оппозиционера.