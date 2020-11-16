16 Ноября 2020
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Наука и техника Свердловская область
аэс, лаборатория, инженер, радиация, манипулятор (2004) | Фото: Накануне.ru

Уральские ученые разработали новый материал для защиты от радиации

Ученые Уральского федерального университета создали материал, защищающий от радиации втрое эффективнее существующих аналогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Journal of Materials Research and Technology. Новые тяжелые стекла возможно использовать в лабораториях, медицинских центрах и на объектах ядерной энергетики и промышленности.

По словам самих разработчиков, эксперименты над радиационной стойкостью нового стекла перспективного состава xBi2O3-30B2O3-(65-x)ZnO-5BaO показали отличные экранирующие свойства. Так, разработка ученых превосходит параметры бетона и свинца, традиционно применяющихся в радиационной защите.

Как рассказала научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Мария Пышкина, новый материал в три раза эффективнее поглощает фотонное излучение, чем аналогичные "тяжелые" стекла. Благодаря этому, материал может быть втрое тоньше, что помимо прочих преимуществ, значительно экономит финансовые средства.

При разработке стекла применялось моделирование случайных процессов методом Монте-Карло, а также другие методы компьютерного моделирования. Ученые намерены продолжать исследования для дальнейшей разработки компонентов систем защиты от излучения.

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Уральские ученые разработали новый материал для защиты от радиации

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Теги: тяжелое стекло, радиация, УрФУ



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