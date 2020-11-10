Эстонских министров, заявивших о фальсификации выборов в США, подвергли травле, один уже лишился поста

Заявление о фальсификации президентских выборов в США в пользу Джо Байдена стоило поста министру внутренних дел Эстонии Марту Хельме.

Как сообщало Накануне.RU, министр финансов Эстонии Мартин Хельме и его отец, глава МВД страны, заявили, что результаты президентских выборов в США были сфальсифицированы, а Байден - "коррумпированный мерзавец".

В результате Марта Хельме уже вынудили подать в отставку. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что это "покушение на демократию и безопасность Эстонии" и она созывает Совет обороны для обсуждения ситуации.

Хельме-старший заявил после этого, что с него хватит травли, он уходит, но он "не сказал ничего, о чем еще не говорили "свободные американские СМИ".

"Вы не заткнете мне рот. Ни премьер, ни президент, ни пресса", - добавил он.

Либеральная Партия реформ инициировала вотум недоверия и младшему Хельме, чтобы он "ответил за свои слова".

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон также заявил на днях, что "в Мичигане творится, мягко говоря, самое крупное мошенничество".

"Март и Мартин Хельме всего лишь воспользовались правом на свободу слова и искренне высказали все, что думают о выборах в США. Но оказалось, что в Эстонии существует политическая цензура, которая запрещает делать любые некомплиментарные заявления относительно американской Демпартии", - считает эстонский политолог Максим Рева.

Накануне.RU писало о том, что динамика изменения результатов голосования в ряде штатов говорит о том, что в самом конце, когда президент Дональд Трамп лидировал, внезапно почти все бюллетени стали за Байдена, что и является вбросом.