После замечаний прокуратуры о нехватке ковидных коек, в Прикамье увеличили коечный фонд

В Пермском крае дополнительно развернуто 115 коек для больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Дополнительные места появились в больницах Октябрьского, Лысьвы и Пермского района. На сегодняшний день коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 2867. Из них свободны 450, что составляет 15,7%.

На сегодня развернуты койки под оказание помощи пациентам с коронавирусом в 20 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (11 учреждений), а также в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.

Ранее прокуратура Пермского края установила, что с учетом значительного ежедневного прироста числа заболевших коронавирусом, резерв мест в стационарах медучреждений может оказаться недостаточным для госпитализации. Ведомство внесло предостережение заместителю председателя правительства Пермского края по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову и взяла решение вопроса под свой личный контроль.