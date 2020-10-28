Тюменский Росреестр на "Инфотех-2020" представил новые возможности получения услуг в электронном виде

Тюменский Росреестр представил новые возможности получения услуг в электронном виде во время презентации на форуме Инфотех. XIII цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех-2020" проходит в Тюмени.

Площадку управления Росреестра посетили заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, глава города Тюмени Руслан Кухарук, представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества. Руководитель управления Владимир Кораблёв сообщил, что на сегодняшний день все услуги ведомства переведены в электронный формат. От общего числа заявлений, каждое третье поступает в электронном виде, динамика роста по заявлениям о кадастровом учете и регистрации прав в 2020 году составила 47%. Доля электронных заявлений от органов власти по итогам 9 месяцев 2020 года составляет 97,2%, что на 21,5% выше аналогичного периода прошлого года.

Планом мероприятий по реализации федерального проекта "Ипотека", национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено, что к 31 декабря 2022 г. процент ипотечных сделок крупнейших банков полностью в электронном формате должен составить 20%. Доля электронной регистрации ипотеки в Тюменской области составляет 39,2%, в сравнении с 2019 годом значение увеличено в два раза.

"Ведомство уделяет особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки в связи с увеличением количества сделок благодаря льготным программам, - отметил Владимир Кораблёв. - Уже сегодня регистрация по льготной ипотеке осуществляется в течение двух дней. Тюменская область на втором месте среди субъектов УрФО по количеству зарегистрированных "льготных ипотек" с начала действия программы".

Руководитель тюменского Росреестра сообщил, что впервые совершить регистрационные действия за собственника может не только банк, риелтор или нотариус, но и застройщик - в августе текущего года тюменским управлением зарегистрировано первое право собственности дольщика по заявлению застройщика.

Отдельное внимание уделяется управлением развитию электронного взаимодействия при регистрации договоров долевого участия (ДДУ). Более 70% заявлений о регистрации договоров поступает в электронном виде. 74% ДДУ зарегистрировано с применением эскроу-счетов.

Владимир Кораблёв отметил, что в числе наиболее востребованных электронных услуг Росреестра – получение сведений из ЕГРН. Доля запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, поступивших в управление и филиал кадастровой палаты в электронном виде составила 96,2%.

Посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты, реализована возможность получения выписки из ЕГРН в течение 8 минут.

"Своей первоочередной задачей считаем современный подход к предоставлению государственных услуг, - сказал руководитель управления. – Он проявляется в минимизации затрат со стороны заявителя, удобстве доступа к услуге и упрощении ее получения".

В рамках форума управлением продемонстрированы современные способы регистрации прав, предоставления сведений об объектах недвижимости и возможности официального сайта Росреестра, а также методы, направленные на обеспечение наполнения ЕГРН достоверными сведениями посредством цифровых технологий в картографо-геодезической деятельности, в частности стереофотограмметрического метода, позволяющего точно и объективно выполнять кадастровые работы, в том числе и комплексные.