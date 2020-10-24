В РПЦ не поддержали идею о налоге на бездетность – в Церкви много одиноких монахов

В РПЦ прокомментировали очередное предложение о введении в России "налога на бездетность". На этот раз с инициативой выступила глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Она предложила бездетным мужчинам и женщинам платить по 300-500 руб. в месяц за отсутствие детей. Проблем с демографией и обеспечением малоимущих семей это не решит, признает общественница, но должно повысить ответственность тех, кто отказывается от воспитания потомства.

Предложение вызвало бурные дискуссии в обществе. Многие отметили, в том числе и среди парламентариев, что предложение противоречит Конституции.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" высказался с иронией: "Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет".