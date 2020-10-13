13 Октября 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Минфин исключил введение в России налога на бездетность

Министерство финансов России сообщило, что власти не обсуждают введение налога на бедность.

Ранее с таким предложением выступила председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Она считает, что платить такой налог должны те, "кто сознательно отказывается от решения родить ребенка". По ее словам, мужчины и женщины должны ежемесячно платить 300–500 руб. в месяц, "либо любит детей и рожает".

Сенаторы данную идею также не поддержали. Как сообщила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, в вопросе улучшения демографической ситуации в России налог на бездетность эффективным не будет.

По словам перового заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, "инициатива противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека", сообщает РБК.

Как сообщалось, в Общественной палате (ОП) РФ состоялось первое заседание Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению. Заседание продемонстрировало две большие проблемы – непонимание сути демографических процессов и их важности, а также попытку внедрения в России западных представлений, направленных на депопуляцию. Есть реальная опасность подмены демографии суррогатом с целью подать вымирание России как правильный процесс. При этом прозвучали и действительно важные для демографии предложения.

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Минфин исключил введение в России налога на бездетность

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Теги: Минфина, налог, бедность



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