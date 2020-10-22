22 Октября 2020
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Наука и техника Свердловская область
головной мозг, мозг, нейрохирургия (2016) | Фото: gippokratlechit.com

В Свердловском онкодиспансере в людей начали вживлять системы блокировки боли

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Свердловском областном онкодиспансере стала доступна методика вживления в организм человека системы коррекции хронического болевого синдрома. Уральские хирурги уже провели первую операцию, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как рассказала одна из первых пациенток, прошедших внедрение системы блокировки боли, новый метод способен существенно облегчить жизнь тем, кому медицинские препараты уже не помогают.

"Из-за боли в ноге пришлось изучить целый ряд лекарств в надежде найти самое эффективное, но даже сильнейшие уколы помогают только на три часа. Надеюсь, благодаря нейростимулятору вернусь к полноценной жизни и снова смогу водить автомобиль", – поделилась впечатлениями Елена.

Ранее подобные вмешательства проводили только в федеральных нейрохирургических центрах. Сейчас же операции проводятся и на территории Свердловской области и, более того, совершенно бесплатно.

"Подобные операции – спасение для людей, которым снять тяжелый синдром не помогают даже сильные обезболивающие. Операция предполагает вживление в живот или ягодицу специального генератора, связанного с электродом, установленным над спинным мозгом: он посылает электрические импульсы, которые блокируют болевой синдром и увеличивают свободу движения пациентов, а значит улучшают их качество жизни", – объясняет нейрохирург Алексей Дубских.

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В Свердловском онкодиспансере в людей начали вживлять системы блокировки боли

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Теги: блокировка боли, Здравоохранение, областной онкодиспансер



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