22 Октября 2020
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В Бразилии умер участник клинических испытаний вакцины от коронавируса

В Бразилии умер доброволец, участвовавший в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщило бразильское агентство здравоохранения. Власти не стали разглашать причину смерти мужчины, но по данным источников, знакомых с ситуацией, волонтер получил плацебо, а не вакцину. Косвенным доказательством того, что его смерть не связана с побочками от вакцины, служит продолжение испытаний – в случаях, когда смерть или болезнь приходится на побочки, исследование обычно прекращают даже в столь экстраординарные времена, как сейчас.

На данный момент институт D'Or, который проводит клинические испытания вакцины в Рио-де-Жанейро, уже привил вакциной или плацебо 8 тыс. добровольцев. "Тщательный анализ данных, собранных к настоящему времени, не вызвал никаких сомнений в безопасности исследования, поэтому рекомендуется продолжить его", - говорится в заявлении института.

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В Бразилии умер участник клинических испытаний вакцины от коронавируса

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Теги: бразилия, клинические испытания, вакциона от коронавируса, плацебо



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