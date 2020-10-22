В Бразилии умер участник клинических испытаний вакцины от коронавируса

В Бразилии умер доброволец, участвовавший в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщило бразильское агентство здравоохранения. Власти не стали разглашать причину смерти мужчины, но по данным источников, знакомых с ситуацией, волонтер получил плацебо, а не вакцину. Косвенным доказательством того, что его смерть не связана с побочками от вакцины, служит продолжение испытаний – в случаях, когда смерть или болезнь приходится на побочки, исследование обычно прекращают даже в столь экстраординарные времена, как сейчас.