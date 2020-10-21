Чубайс ответил на слухи о его возможном назначении "начальником Арктики"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал публикации в СМИ о его возможном назначении на должность куратора Арктики.

Ранее РБК сообщило, что глава "Роснано" может покинуть компанию в рамках реформы институтов развития, которая обсуждается в правительстве. Два источника утверждают, что Чубайс получил предложение "заняться Арктикой".

"Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики", - написал Чубайс в Facebook.

В прошлом году Чубайс отчитался о деятельности "Роснано" перед президентом Владимиром Путиным – по данным "эффективного менеджера", прошлый год для госкорпорации был особо удачным, ведь чистая прибыль составила 5,6 млрд руб., что является рекордом для компании. По мнению экономиста, руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, нынешние нано-прибыли – это ничто по сравнению с тем, сколько в госкорпорацию было вложено.