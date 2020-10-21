Жители Ямала сообщили о сливе мазута в реку

Жители Ямала сообщили о сливе мазута в реку. Информация об инциденте опубликована в группе "Лабытнанги сегодня" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"В протоку Шамопосл кто-то "умный" слил мазут. Теперь он плавает на поверхности радужной пленкой. Ну ничего, снег выпадет, лёд все скроет, а весной все следы унесет в большую Обь", -написал автор поста.

Также он опубликовал видеоролик, на котором видно загрязненную реку.

На пост отреагировали в администрации города. В пресс-службе мэрии Лабытнанги заявили, что ситуация находится под контролем.

"Глава города Лабытнанги Марина Трескова провела внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На момент проведения заседания на протоке отсутствовали следы пленки от ГСМ на зеркале воды. Установлены арендаторы земельных участков и произведена фотофиксация судов, находящихся на береговой линии. Информация передана в окружной департамент природно-ресурсного регулирования для дальнейшей совместной работы с Росприроднадзором", - сообщили в пресс-службе мэрии.