США могут перебросить бронетанковые войска из Германии поближе к границам России

США хотят перебросить свои военные части из Германии поближе к российским границам – в Болгарию, Румынию и Прибалтику. Речь, в частности, идет о постоянной дислокации в Восточной Европе Второго бронетанкового полка сухопутных войск США, передает ТАСС. Заявление о возможной передислокации сделал глава Пентагона Марк Эспер.

Пока окончательного решения по переброске войск нет – вопрос обсуждается с партнерами по блоку НАТО и с членами Конгресса США.

В составе Второго бронетанкового полка почти 4,5 тыс. военнослужащих. Летом заявлялось, что воинская часть может вернуться в США в рамках вывода из Германии американского контингента. О планах по сокращению военного присутствия в Германии летом заявлял и Дональд Трамп.