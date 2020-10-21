21 Октября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
(2004) | Фото: www.iranatom.ru

США могут перебросить бронетанковые войска из Германии поближе к границам России

США хотят перебросить свои военные части из Германии поближе к российским границам – в Болгарию, Румынию и Прибалтику. Речь, в частности, идет о постоянной дислокации в Восточной Европе Второго бронетанкового полка сухопутных войск США, передает ТАСС. Заявление о возможной передислокации сделал глава Пентагона Марк Эспер.  

Пока окончательного решения по переброске войск нет – вопрос обсуждается с партнерами по блоку НАТО и с членами Конгресса США.

В составе Второго бронетанкового полка почти 4,5 тыс. военнослужащих. Летом заявлялось, что воинская часть может вернуться в США в рамках вывода из Германии американского контингента. О планах по сокращению военного присутствия в Германии летом заявлял и Дональд Трамп.

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США могут перебросить бронетанковые войска из Германии поближе к границам России

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Теги: сша, бронетанковые войска, нато



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