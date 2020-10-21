В полиции призвали свердловчан с осторожностью покупать лекарства в зарубежных интернет-магазинах

Свердловские полицейские разработали специальную памятку для тех, кто пользуется услугами зарубежных интернет-магазинов.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, люди могут даже не предполагать о серьезной опасности совершения покупок в таких торговых точках, но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

"В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории РФ. Купив, к примеру, отдельные лекарственные препараты, биологические или пищевые добавки, покупатель может столкнуться с серьезными неприятностями, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Прежде чем приобретать товары через интернет, необходимо тщательно изучить законодательство нашей страны по данному вопросу, чтобы четко понимать, что можно и что нельзя покупать", - отметил полковник Горелых.

Если кто-то из уральцев столкнулся с похожими торговыми точками в сети Интернет, информацией об этом можно поделиться с сотрудниками полиции по номерам: со стационарного домашнего телефона - 02, с мобильных телефонов - 102, 112, 902. Телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61.