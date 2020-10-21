CNN: Россия готовится возобновить испытания "Буревестника"

CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs сообщает, что Россия, вероятно, готовится возобновить испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник".

Отмечается, что информацию подтвердили "официальные лица Соединенных Штатов", пишет Regnum.

По данным телеканала, подготовка к испытаниям началась на ранее демонтированном полигоне в районе населенного пункта Паньково (Новая Земля).

Напомним, в прошлом году, после ЧП в Нёноксе, американская разведка утверждала, что взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник".

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон", назвав их "ужасными".

Так он прокомментировал информацию Forbes, согласно которой причиной повышения радиационного фона в Северной Европе могли стать испытания российских вооружений.