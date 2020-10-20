20 Октября 2020
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чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область и Чехия "сверили часы" на бизнес-форуме

Около 40 участников – представителей бизнеса, власти и деловых объединений собрал Российско-Чешский бизнес-форум.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Свердловской области Уральской торгово-промышленной палатой и генеральным консульством Чехии в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, оно прошло 20 октября в онлайн-формате.

Президент УТПП Андрей Беседин и руководитель чешской дипмиссии Йозеф Маршичек отметили, что бизнес-форум проходит в рамках проекта по развитию экономической дипломатии и дает возможность участникам "сверить часы" по прежним проектам и обсудить новые инициативы. Также перед началом биржи кооперации участники обменялись мнениями по вопросам дальнейших перспектив сотрудничества.

министр международных и внешнеэкономических связей свердловской области(2018)|Фото: Накануне.ru

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов подчеркнул наличие в регионе хорошей инфраструктуры, которая позволяет не снижать темпов взаимодействия. Он также пригласил чешских партнеров к участию в новых проектах, реализующихся в регионе – в рамках российской национальной стратегии по развитию экономики.

Директор департамента министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишил отметил обоюдность высокого интереса к сотрудничеству со Свердловской областью в наукоемких отраслях. Новые точки роста в сотрудничестве обозначил также торговый представитель России в Чехии Сергей Безруков. Он особо выделил важность регионального формата в партнерстве двух стран.

В ходе форумной части участники подтвердили готовность после снятия ограничений реализовать все общие планы, нарушенные пандемией коронавируса. Далее по отдельному графику к переговорам приступили компании, чья специализация – машиностроение, энергетика и металлургия.

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Свердловская область и Чехия "сверили часы" на бизнес-форуме

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Теги: Россия, Чехия, бизнес-форум, Свердловская область



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