В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

В Норвегии медики выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Врачи нашли мутацию, ранее не встречавшуюся в стране, в городе Тронхейме.

По данным местных СМИ, 16-18 октября новый вид вируса выявили у восьми жителей города. Взятые у них пробы отправлены на исследование. Является ли эта мутация более заразной, пока неизвестно, передает ТАСС.

Ранее в Индонезии ученые выявили мутировавший штамм коронавируса. В Институте молекулярной биологии Эйкмана в Джакарте полагают, что этот вид вируса может быть более заразным, так как количество больных в этой стране Юго-Восточной Азии в августе резко выросло.