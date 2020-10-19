19 Октября 2020
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Общество За рубежом
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

В Норвегии медики выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Врачи нашли мутацию, ранее не встречавшуюся в стране, в городе Тронхейме.

По данным местных СМИ, 16-18 октября новый вид вируса выявили у восьми жителей города. Взятые у них пробы отправлены на исследование. Является ли эта мутация более заразной, пока неизвестно, передает ТАСС.

Ранее в Индонезии ученые выявили мутировавший штамм коронавируса. В Институте молекулярной биологии Эйкмана в Джакарте полагают, что этот вид вируса может быть более заразным, так как количество больных в этой стране Юго-Восточной Азии в августе резко выросло.

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В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

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Теги: норвегия, коронавирус, мутация



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