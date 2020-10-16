"Умереть, но строить": Якушев отказался корректировать запланированные объемы строительства жилья в России

Министр строительства РФ Владимир Якушев отказался скорректировать запланированные объемы строительства жилья в России к 2024 г. передает корреспондент Накануне.RU

Заявление прозвучало на совещании глав уральских регионов с полпредом УрФО Николаем Цукановым по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

В соответствии с нормами нацпроекта, ежегодно в России должно вводиться 120 млн квадратных метров жилья. Министр призвал соблюдать установленные нормы.

"Давайте вести себя по-партнерски. На штабах вице-премьера никто не возражал против требований, не помню никого из губернаторов, кто возразил бы. Не выполнить норму 120 миллионов так, как написано в указе президента мы не имеем права. Прошу отнестись с пониманием, 120 миллионов к 2030 году вы должны умереть, но строить", – заявил глава Минстроя.

Отметим, что за неполный 2020 год в регионах УрФО было построено 3,7 млн кв. м жилья, что больше на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.