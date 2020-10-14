14 Октября 2020
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Общество Челябинская область
такси (2015) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске таксисты грозят забастовкой из-за перевозки "ковидных" больных

В Челябинске водители "Яндекс.Такси" заявили о снижении гарантированного заработка после озвученных планов использовать их машины для перевозки пациентов с подозрением на COVID-19. Таксисты намерены 23 октября провести забастовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, автомобили "Яндекс.Такси" будут использовать для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию в Челябинске и Магнитогорске. Для Челябинска будет выделено 19 машин, для Магнитогорска – 12. Эти автомобили будут прикреплены к медицинским организациям и будут обслуживать только пациентов для проведения КТ. Оплачивать эти расходы будут из средств благотворительной организации.

"Яндекс.Такси" договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счёт. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси. В связи с этим в следующую пятницу, 23 октября, все работники "Яндекс.Такси" - водители, диспетчера, автопарки и т.д. не выходят на работу! Забастовка", - говорится в сообщении в группе "Подслушано у таксистов Челябинска".

По словам водителей, они требуют вернуть гарантированный заработок на прежний уровень и увеличить до 100 рублей минимальную заявку, включая комиссию парка.

Забастовка назначена на 23 октября с 6.00 до 24.00 по всей Челябинской области.

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В Челябинске таксисты грозят забастовкой из-за перевозки "ковидных" больных

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Теги: такси, забастовка, коронавирус,



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