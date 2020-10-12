В Челябинске пациентов с подозрением на COVID-19 будут возить на КТ на такси

В Челябинске и Магнитогорске для перевозки пациентов на компьютерную томографию будут использовать автомобили "Яндекс.Такси". Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение принято для того, чтобы разгрузить скорую помощь.

"Сейчас мы обговариваем детали о включении "Яндекс.Такси" в доставку пациентов на компьютерную томографию. Сегодня-завтра этот вопрос будет решен, и пациентов будут с помощью такси доставляться на КТ, чтобы разгрузить врачей скорой помощи", - подчеркнула вице-губернатор.

По словам Гехт, для Челябинска будет выделено 19 машин, для Магнитогорска – 12. Эти автомобили будут прикреплены к медицинским организациям и будут обслуживать только пациентов для проведения КТ.

"Это не будут такси, которые мы вызываем, используя приложение. Оплата будет со стороны благотворительной организации. Договор пока планируем заключить на месяц в условиях подъема сезонной заболеваемости. Если эта практика покажет свою эффективность, мы готовы продлить сотрудничество с "Яндекс.Такси" до конца текущего года", - рассказала она.