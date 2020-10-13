Глава Сбербанка покинет совет директоров "Яндекса" – СМИ

Глава Сбербанка Герман Греф может покинуть совет директоров "Яндекса". Решение об этом будет принято на собрании акционеров 29 октября, передает ТАСС со ссылкой на "Яндекс".

Летом этого года стало известно, что Сбербанк и "Яндекс" "разводятся": компании поделили активы, которые были у них в совместном владении. Так, сервис "Яндекс.Деньги" отойдет Сберу, "Яндекс.Маркет" – "Яндексу".

А в начале осени стало известно о том, что обе компании собираются выйти за рамки сегодняшних интересов и превратиться в финтех-компании. Так, "Яндекс" ведет переговоры о покупке "Тинькофф-банка", а Сбербанк провел ребрендинг и объявил о планах по дальнейшему развитию экосистемы, в которой есть компании – прямые конкуренты сервисов "Яндекса". Логично, что при таком развитии событий Греф в совете директоров "Яндекса" будет смотреться странно.