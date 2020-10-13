13 Октября 2020
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Политика В России Москва
Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы (2012) | Фото: autonews.ru

Госдума снимет с должности в комитете депутата Лысакова – за критику властей в Telegram-канале

Госдума сегодня будет рассматривать постановлении об отставке первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова. А фракция "Единая Россия", вероятно, не будет в следующем году выдвигать его на думских выборах, пишут "Ведомости". Поводом для недовольства руководства партии стали высказывания депутата в Telegram.

Глава фракции Сергей Неверов заявил: "Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции".

СМИ полагают, что коллег Лысаков разозлил высказываниями в адрес властей, и в частности – Сергея Собянина.

Сам Лысаков не унывает и, кажется, уже начал подыскивать себе новых союзников. В своем Telegram-канале он написал: "Я - за эволюционный путь развития. Поэтому, уважая просьбы моих избирателей - я буду участвовать в выборах 2021, что бы не решила партия ЕР и АП в отношении моей скромной персоны. Могу им только посоветовать: "Одумайтесь, господа!". А значит,  я, беспартийный, открыт к диалогу со всеми партиями, включая парламентские, которым не нужен сбор подписей для выборов в ГД. Стучитесь. Так победим! (с)".

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Госдума снимет с должности в комитете депутата Лысакова – за критику властей в Telegram-канале

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Теги: вячеслав лысаков, единая россия, критика, госдума



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