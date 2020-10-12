12 Октября 2020
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Политика В России Москва
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

На Алексея Кудрина готовилось покушение

На Алексея Кудрина готовилось покушение. Правда, было это в бытность Кудрина вице-премьером и министром финансов российского правительства в 2005-2006 годах.

"Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение", - рассказал нынешний глава Счетной палаты в интервью ТАСС.

По словам Кудрина, мотивом преступников стал отказ в льготах частной компании, ранее получавшей ресурсы из госбюджета. "Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана", - рассказал аудитор.

Сотрудники ФСО, которых распорядился приставить к Кудрину Владимир Путин, добыли подробный план покушения, который содержал место и обстоятельства готовившегося преступления. Однако, уголовное дело так и не было заведено, так как никто не пострадал и преступление удалось предотвратить.

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На Алексея Кудрина готовилось покушение

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Теги: алексей кудрин, покушение, фсо, министр финансов



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