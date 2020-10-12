Воронежским аграриям компенсируют затраты на внедрение систем мелиорации по региональной программе

В Воронежской области продолжается поэтапное восстановление плодородия земель сельхозназначения.

После распада Советского Союза многие технологии и инфраструктура мелиорации земель, являющейся одним из важнейших условий развития сельскохозяйственного производства, в нашей стране были утрачены. Специалисты в области мелиорации приводили данные, что за годы реформ из сельхозоборота в России выбыло и было переведено в немелиорированные земли около 3 млн га орошаемых и осушенных земель, а значительная часть поливной техники и мелиоративных систем обветшали и практически выбыли из строя.

Восстановление земель началось с запуском федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».

В Воронежской области к развитию системы орошаемого земледелия активно приступили с приходом в регион экс-губернатора Алексея Гордеева. В частности, по его поручению в 2011 году была разработана и принята долгосрочная региональная программа «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 года».

Основная цель региональной программы - обеспечение продовольственной безопасности области в любой по климатическим условиям год. В паспорте программы было отмечено, что Воронежская область при всем ее природном богатстве плодородными черноземами, является достаточно засушливым регионом. По данным специалистов в области сельского хозяйства, в регионе в зоне недостаточного увлажнения находятся 20 районов области, а в зоне сухого земледелия – 12 районов. Ежегодно на воронежской земле отмечаются засухи и суховеи, каждый третий год они бывают интенсивными.

По подсчетам экспертов, внедрение систем орошения позволяет со временем минимум в три-четыре раза увеличить среднюю урожайность кормовых технических культур, овощей и фруктов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, размер субсидий, выплаченных аграриям региона в качестве компенсации за реконструкцию, строительство поливных систем и объектов мелиорации уже составил 1 млрд 322 млн рублей.

"Реализация программы позволила увидеть, что хозяйства, где налажено орошение, могут сами прогнозировать урожайность, планировать уборочные работы и хранение продукции, более уверенно просчитывать логистические схемы. А это, в свою очередь, позволяет снижать себестоимость продукции при росте рентабельности и прибыли агарных предприятий, – отмечает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Принцип предоставления субсидии носит заявительный характер. В этом году от воронежских аграриев поступило 20 заявок. Размер компенсации может покрыть до 60% от затрат на внедрение высокотехнологичного орошения".