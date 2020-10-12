Воронежским аграриям компенсируют затраты на внедрение систем мелиорации по региональной программе

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Воронежская область
поле, лэп, сельское хозяйство, с/х, аграрии (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежским аграриям компенсируют затраты на внедрение систем мелиорации по региональной программе

В Воронежской области продолжается поэтапное восстановление плодородия земель сельхозназначения.

После распада Советского Союза многие технологии и инфраструктура мелиорации земель, являющейся одним из важнейших условий развития сельскохозяйственного производства, в нашей стране были утрачены. Специалисты в области мелиорации приводили данные, что за годы реформ из сельхозоборота в России выбыло и было переведено в немелиорированные земли около 3 млн га орошаемых и осушенных земель, а значительная часть поливной техники и мелиоративных систем обветшали и практически выбыли из строя.

Восстановление земель началось с запуском федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».

В Воронежской области к развитию системы орошаемого земледелия активно приступили с приходом в регион экс-губернатора Алексея Гордеева. В частности, по его поручению в 2011 году была разработана и принята долгосрочная региональная программа «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 года».

поле, лэп, сельское хозяйство, с/х, аграрии(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Основная цель региональной программы - обеспечение продовольственной безопасности области в любой по климатическим условиям год. В паспорте программы было отмечено, что Воронежская область при всем ее природном богатстве плодородными черноземами, является достаточно засушливым регионом. По данным специалистов в области сельского хозяйства, в регионе в зоне недостаточного увлажнения находятся 20 районов области, а в зоне сухого земледелия – 12 районов. Ежегодно на воронежской земле отмечаются засухи и суховеи, каждый третий год они бывают интенсивными.

По подсчетам экспертов, внедрение систем орошения позволяет со временем минимум в три-четыре раза увеличить среднюю урожайность кормовых технических культур, овощей и фруктов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, размер субсидий, выплаченных аграриям региона в качестве компенсации за реконструкцию, строительство поливных систем и объектов мелиорации уже составил 1 млрд 322 млн рублей.

владимир нетесов, воронежская дума(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Реализация программы позволила увидеть, что хозяйства, где налажено орошение, могут сами прогнозировать урожайность, планировать уборочные работы и хранение продукции, более уверенно просчитывать логистические схемы. А это, в свою очередь, позволяет снижать себестоимость продукции при росте рентабельности и прибыли агарных предприятий, – отмечает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Принцип предоставления субсидии носит заявительный характер. В этом году от воронежских аграриев поступило 20 заявок. Размер компенсации может покрыть до 60% от затрат на внедрение высокотехнологичного орошения".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Воронежским аграриям компенсируют затраты на внедрение систем мелиорации по региональной программе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мелиорация, воронежская областная дума, аграрии, субсидии, владимир нетесов, развитие комплексной мелиорации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети