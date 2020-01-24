"Массово сокращают профессионалов". Работник пермского ЗиДа заявил о "секретных увольнениях"

В Перми на оборонном заводе имени Дзержинского (ФГУП, ЗиД) идут массовые сокращения рабочих. Руководство предприятия держит это в тайне от коллег увольняемых, сообщил Накануне.RU действующий сотрудник предприятия Владимир Сысоев.

"Массово сокращают с завода рабочих. 22 января сократили 10 человек, и не уборщиц или кладовщиц, а тех, кто делает сложные детали. И такие массовые сокращения идут постоянно. Все это держится в секрете. Ответа от краевого управления ФСБ, куда мы подали обращение, пока нет - у них есть 15 дней, подан документ 15 января", - сказал Сысоев.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Сообщалось, что этот приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудников завода должны будут уволить из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

В декабре стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов. Противники закрытия завода провели митинг в поддержку предприятия в Перми, а также пикеты в Москве.

Позже в сети появилось видео, на котором работники предприятия Виктор Силин и Владимир Сысоев зачитывают текст обращения в управление ФСБ по Пермскому краю. В нем рабочие "просят сотрудников УФСБ выявить в региональных органах власти тех, кто причастен к доведению завода до банкротства". "Просим ответить на главный вопрос: кто является заказчиком уничтожения завода? Особую роль играет в деле налоговая служба, используемая как удавка для стратегического предприятия. Благодаря протестам конца 2019 г. удавку ослабили, но это - временная мера, предприятие продолжают банкротить", - цитирует обращение Силин.