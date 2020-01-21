02 Августа 2020
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Правительство РФ, Белый дом (2018) | Фото: Накануне.RU

Новые назначения в правительстве РФ сделали вакантными высокие посты в Тюмени и Перми

Сформирован новый состав Правительства России. С уральской земли туда вошли уже экс-губернатор Пермского края Максим Решетников и бывший ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Первый стал главой Минэкономразвития, второй - министром науки и высшего образования.

Telegram-канал "Тюменская уМоора" пишет, что губернатору "собянинского" региона Александру Моору сейчас срочно придется искать человека на должность первого замгубернатора, которая уже была обещана Фалькову.

"Перехватил Путин у Моора молодого и перспективного. Придется искать первого замгубернатора в Тюмени. А это непростая задача. Скамейка запасных короткая", - пишет канал.

Что касается замены Решетникову, то на эту должность могут назначить вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который также является выходцем из "собянинского гнезда".

Политолог Максим Жаров пишет - прогнозы о том, что новое правительство будет очищено от репутационного негатива, не оправдались.

"Одни фигуры, отягощенные негативом, ушли, но пришли другие. Этот нюанс укорачивает этому правительству срок его деятельности", - говорится в сообщении.

Еще один тюменец-"собянинец" Владимир Якушев сохранил свой пост в кабмине и остался министром строительства и ЖКХ. Дмитрий Кобылкин - экс-глава ЯНАО - тоже остался на своей должности министра природных ресурсов и экологии.

Telegram-канал "Образ будущего" пишет, что братья Аркадий и Борис Ротенберги усилили свое влияние через Марата Хуснуллина, который стал вице-премьером, а до этого работал заместителем мэра Москвы Сергея Собянина, через министра транспорта Евгения Дитриха - он также сохранил свою должность в новом составе кабмина.

Стоит отметить, что в новом правительстве будет всего три женщины - Татьяна Голикова и Виктория Абрамченко как вице-премьеры, и Ольга Любимова - новый министр культуры, которая пришла на замену Владимиру Мединскому.

Российский премьер Михаил Мишустин уже поставил первые задачи новым министрам - реализация послания президента, поддержка семей с детьми, рост доходов, а также качественное здравоохранение и образование.

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Новые назначения в правительстве РФ сделали вакантными высокие посты в Тюмени и Перми

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Теги: Максим Решетников, Олег Чемезов, Валерий Фальков, правительство, назначения, Тюмень, Пермь



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Ранее 21.01.2020 19:59 Мск Новое Правительство России

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