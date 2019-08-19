"Куда он соскочит?" "Либеральное" заявление Чемезова дает пример элитам

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов посетовал, что в России нет "здравой оппозиции" и "альтернативной силы", которая бы "подсказывала и давала сигналы". Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — заявил Чемезов.

Он также добавил, что если такой силы не появится, Россия может вернуться в период советского застоя.

«Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили», — подчеркнул Чемезов.

Наблюдатели, блогеры и авторы телеграм-каналов поделились на тех, кто увидел в заявлении главы Ростеха заигрывание с либералами, и тех, кто назвал это заявление разумным и своевременным.

"Чемезов решил соскочить", - пишет, например, либеральный блогер Александр Морозов.

"Вот теперь окончательно ясно, что "московский кризис" - это вступление в борьбу вокруг "2024". Совершенно фантасмагорическим образом произошел волшебный переворот: Собянин ударился об пол и из лебедя превратился в гиену, а Чемезов ударился об пол и внезапно из броненосца потемкина обратился в сестрицу-Аленушку", - раскрывает он свою мысль и делает предположение, что у либерального истеблишмента сменился лидер.

"Это ерунда. Куда он соскочит? Влиятельный человек, влияет на назначение губернаторов, пользуется уважением президента. У нас есть системные либералы, есть ястребы. Я не думаю, что Чемезов может хотеть куда-то "соскочить". Я думаю, он просто сторонник технического прогресса и прекрасно понимает, что обеспечить требуемые темпы роста в условия "автаркии" невозможно", - комментирует Накануне.RU политолог Константин Калачев.

"Кто-то считает, что разжигает, а кто-то сказал, что тушит. Очевидно, что какая-то часть элит должна дать ситуации соответствующее восприятию людей центристских взглядов. Понятно, что есть достаточно много людей, которые не разделяют взгляды несистемной оппозиции, но считают, что у них должно быть право на выборы и точку зрения, и очень опасно выплеснуть ребенка с водой. Надо видеть лес за деревьями, а в нашем многоукладном обществе есть носители европейских взглядов, есть демократы, антидемократы и сторонники третьего особого пути. Чемезов дает пример другим, тем, кто считает, что разница во мнениях и богатая политическая палитра – повод переживать за целостность страны и стабильность политического строя", - добавляет он.