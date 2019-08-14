05 Сентября 2020
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Политика В России
совет федерации (2004) | Фото: Накануне.ru

Сенаторы прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю

Предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней преждевременно.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Так он прокомментировал инициативу Федерации независимых профсоюзов России.

"Это заманчивый горизонт, но достичь его можно только очень высокой производительностью, высокими заработными платами. Говорить о том, что это близкая реальность, очень преждевременно", — отметил сенатор.

По его словам, режим работы на предприятиях частного сектора обычно определяют сами руководители, сообщает телеканал "360".

Тем временем, в Госдуме поддержали инициативу о введении четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат.

Депутаты готовы в сентябре начать обсуждение разработки соответствующего законопроекта, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Исаев отметил, что переход должен быть постепенным – "в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей".

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян "в недалеком будущем… в условиях технического прогресса и роботизации производств". Он согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени.

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Сенаторы прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю

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Теги: рабочая неделя, Совет Федерации



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